Mannheimerin gewinnt 100.000 Euro bei der Deutschen Fernsehlotterie

Hamburg/Mannheim. Eine Mannheimerin hat bei der Deutschen Fernsehlotterie 100.000 Euro im zweiten Rang der Prämienziehung gewonnen. Wie die Lotteriegesellschaft mitteilte, hat sie mit einem Mega-Los an der Verlosung teilgenommen. Bekannt gegeben wurden die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie am vergangenen Sonntag um 17.59 Uhr und 19.59 Uhr im Ersten. „Wir gratulieren zu diesem großen Gewinn. Durch die über den Loskauf ermöglichte Förderung, die Menschen in ganz Deutschland ein besseres Leben ermöglicht, werden alle zu einem Gewinn“, so Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie.

