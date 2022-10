Mannheimerin beim Papst

Es war „eine sehr bewegende Begegnung für mich“: Elisabeth Beha hat mit dem Papst gesprochen. Die Neuostheimerin, Präsidentin des bundesweiten katholischen Sportverbandes DJK mit über 500 000 Mitgliedern, hat in Rom an der Konferenz „Sport for all“ des Vatikan teilgenommen. 200 Sportvertreter aus 40 Nationen befassten sich an zwei Tagen in Vorträgen und Workshops damit, wie man mehr Menschen für Sport begeistern kann. Am Ende unterzeichneten im Beisein des Papstes alle Teilnehmer eine Deklaration, in der sie sich und ihre Organisationen verpflichten, dass alle Menschen am Sport teilhaben können, egal in welcher Form. Der Papst empfing dann jeden Teilnehmer. Elisabeth Beha machte aber nicht nur, wie viele, einfach einen Knicks, lächelte und ging weiter. Ein Video zeigt, dass sie länger mit ihm spricht, als sie dem Papst persönlich die DJK-Arbeitshilfe „Sein Bestes geben“ übergibt, die Festschrift zum 100-jährigen DJK-Jubiläum. pwr

