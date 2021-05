Plötzlich scheint die Pandemie vorbei zu sein: Auf der Südtangente herrscht seit Anfang der Woche wieder ein Verkehr wie vor dem Frühjahr 2020. In Richtung Konrad-Adenauer-Brücke stauen sich die Autos bis in den Fahrlachtunnel. Und am Parkring geht es bestenfalls im Schritttempo voran. Was ist da los?

Ganz einfach: bis Anfang August ist die Auffahrt zur Adenauer-Brücke von der

...