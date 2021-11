Mannheim. Zierfischliebhaber und Aquarianer kommen am Samstag, 27. November bei dem „Mannheimer Zierfischtag“ auf ihre Kosten. Die Aquarienfreunde Mannheim 1965 e.V. laden in ihr Vereinsheim in die Uhlandstraße 8 ein. Von 10 bis 15 Uhr werden wirbellose Tiere, Salmler, Barben, Buntbarsche und lebendgebärende Fischarten aus eigenen Nachzuchten angeboten.

