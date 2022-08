Mannheimer Zentralbibliothek: Entführung nach Paris

Mannheim. Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben überall in Paris ihre Spuren hinterlassen. Dorthin entführen auch Claudia Kleinert und Wolfgang Schwarzer ihre Zuhörerinnen und Zuhörer am Freitag, 26. August, um 17.30 Uhr in der Zentralbibliothek. Kleinert ist Fachbereichsleiterin für kulturelle Bildung, Wolfgang Schwarzer Fachbereichsleiter für romanische Sprachen an der Volkshochschule Duisburg.

Aus Bildern, Texten und Kommentaren fügt sich der Vortragsabend „Paris – ein Buch fürs Leben“. Der Abend ist eine Veranstaltung der Stadtbibliothek Mannheim, des Institut Français Mannheim und der Deutsch-Französischen Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein und Mannheim. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Information unter stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/293-8935.

