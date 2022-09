Mannheimer zeitraumexit startet in die neue Spielzeit

Mannheim. Nach der Sommerpause startet zeitraumexit im Mannheimer Jungbusch mit einem neuen Programm in die Spielzeit. Wie der Verein mitteilte, sind für September und Oktober Workshops und künstlerische Veranstaltungen geplant.

Das Programm startet am 6. September mit einem mit einem fünftägigen Hip-Hop Ferien Workshop für Kinder und Jugendliche. Geschlossen wird der „Back on track“ Workshop mit einem Konzert am 10. September bei dem verschiedenen Künstler, wie Sir Mantis und Lookey, Julezmann und Gute Gesellschaft gemeinsam mit den Teilnehmern auftreten. Neben dem Hip-Hop Workshop wird ebenfalls der Koch-Workshop „Kombüse goes Minüse“ in Kooperation mit der Kombüse angeboten.

Am 8. Oktober wird das Abschlussfest des UTOPOLIS Projekts gefeiert und es startet die dazu gehörende Ausstellung „4 JAHRE UTOPOLIS IN 400 KUBIK“. Auch im KAPROW wird es wieder Musikveranstaltungen, wie Grindcore-DJing mit Carmen Westermeier und Jop Arsianto am 23. September geben. Alle weiteren Veranstaltungen sind bei den zeitraumexit Social-Media-Kanälen zu finden.