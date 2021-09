An der Johannes-Kepler-Schule geben Bürger aus drei Mannheimer Wahlbezirken ihre Stimmen ab: Vor einem der Räumen hat sich am Sonntagnachmittag eine lange Schlange gebildet. „Es ist gut besucht, wider Erwarten“, sagt Thomas Bauer. Er ist neben 24 Helfern als Verbindungsperson im Wahllokal im Einsatz. Denn dieses Mal gibt es doppelt so viele Briefwähler wie sonst. Doch wegen Corona wirken auch

...