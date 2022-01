Mannheimer Vesperkirche: Die meisten Essen werden mitgenommen

Im Schnitt mehr als 450 Gäste am Tag - das ist die Halbzeitbilanz der Vesperkirche. Vom Start am 9. Januar bis zum vergangenen Sonntag nutzten damit mehr als 6500 Männer und Frauen das Angebot in der Citykirche Konkordien. Dabei wird deutlich, dass die Anzahl der Essen zum Mitnehmen überwiegt. Nur ein Drittel der Gäste essen in diesem Jahr tatsächlich vor Ort. In der Kirche gilt die 2Gplus-Regel.

„Wir freuen uns, dass wir trotz der Auflagen, erneut so viele Menschen erreichen können - auch wenn es ein Trauerspiel ist, dass es uns geben muss“, sagt Pfarrerin Ilka Sobottke. Allerdings greife man lieber auf das Mitnahme-Angebot zurück. Die Prozedur, das Registrieren und Testen, dauere im Schnitt 20 Minuten, was viele abschrecke und gerade für die Menschen mit besonders auffällig psychischen Problemstellungen eine Hürde darstelle.

Halbzeit der Mannheimer Vesperkirche: 6500 Essen verteilt. © Alexander Kästel

Die Zahl der Gäste, die ihr Gericht nur abholen, steigt von Tag zu Tag. Zu Beginn der Vesperkirche wurden 221 Essen, die mitgenommen wurden - an Tag 15 schon 407 Mahlzeiten. Innerhalb des Kirchenraums pendelt sich der Durchschnitt auf 98 Essen ein, wodurch der Platz kaum ausgelastet sei. Rekordtag war der vergangene Sonntag mit insgesamt 534 Mahlzeiten, die ausgegeben wurden - es gab Gulasch mit Spätzle.

Sieben Erstimpfungen

Die Menschen mit gravierenden Problemen ziehe es allerdings kaum in die Kirche, berichtet Pfarrerin Anne Ressel. Sie träfe die Pandemie und die damit einhergehenden Auflagen besonders hart. Und obwohl, das Kirchenteam niedrigschwellig agieren wolle, seien die Hygiene-Auflagen abschreckend, so Sobottke. Weniger Gespräche sind die Folge, auch die medizinische Sprechstunde werde weniger als sonst in Anspruch genommen.

38 Gäste nutzten bislang das vergangene Woche gestartete Impfangebot. Darunter sieben, die zur Erstimpfung kamen. „Das Impfteam ist sehr motiviert“, sagt Adelheid Weiss, die das Projekt betreut. „Ich spüre, dass die Menschen dankbar sind, gerade die mit sozialen Problemen, bei denen jeder Anruf beim Arzt und die Terminvergabe eine Herausforderung ist.“ Die Vesperkirche endet am 6. Februar.