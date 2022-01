Mannheimer Vesperkirche - Benefizkonzerte pandemiebedingt abgesagt

Mannheim. Auch in diesem Jahr wird es während der Zeit der 25. Mannheimer Vesperkirche (noch bis zum 6. Februar) keine Benefizkonzerte geben. „Voller Zuversicht sind wir in den Herbst gestartet und wollten tatsächlich wieder mit unseren beliebten Benefizkonzerten aufwarten“, sagt Pfarrerin Anne Ressel. Nun gibt es den nächsten pandemiebedingten Rückschlag: Die drei Konzerte können nicht wie geplant stattfinden.

Abgesagt werden müssen die Konzerte am 21. Januar mit dem SAP-Sinfonieorchester in der Christuskirche, das „Friends for Vesperkirche“ am 30. Januar um 17 Uhr in der Citykirche Konkordien und das Konzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters um 19 Uhr in der Christuskirche. Für das Konzert mit dem SAP-Sinfonieorchester hält das Team der Vesperkirche bereits einen Ersatztermin im Frühling bereit: Das Konzert findet am 25. März in der Christuskirche statt. Auch für das Konzert mit dem KKO gibt es bereits einen Ersatztermin, der 24. April 2022. Die Spielstätte muss hier noch geklärt werden.

„Das Jahr war geprägt durch die Pandemie und Corona-Auflagen. Ein Benefizkonzert unter diesen Bedingungen stattfinden zu lassen, ist schwierig. Mit Blick auch auf die weitere Entwicklung in den nächsten Tagen, sind wir gezwungen eine Entscheidung zu fällen“, sagt Pfarrerin Ilka Sobottke. Die Benefizkonzerte haben alljährlich traditionell während der Zeit der Mannheimer Vesperkirche im Januar stattgefunden. Das Spendenaufkommen fiel durch die Benefizkonzerte immer sehr hoch aus.