Mannheimer verunglückt mit Motorrad im Odenwald

Mannheim. Ein Motorradfahrer aus Mannheim ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall im Odenwald tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war der 30-Jährige mit seiner Suzuki gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße von Gorxheim in Richtung Buchklingen im Kreis Bergstraße unterwegs. Anwohner wurden aufgrund eines Geräuschs auf den Unfall aufmerksam und alarmierten die Rettungsleitstelle. Die Rettungskräfte fanden den Mann in einer Böschung neben der Fahrbahn. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Wie genau es zum Unfall kam, steht noch nicht fest. Für die Ermittlungen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzuzogen. Außerdem werden Zeugen gebeten, sich unter 06207/940 50 bei der Polizei zu melden. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis 18.50 Uhr komplett gesperrt.

