Mannheimer Uniklinik passt mit Blick auf Corona-Lage Sicherheitskonzepte an

Mannheim. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage hat das Universitätsklinikum Mannheim seine Sicherheitskonzepte angepasst. Laut Pressemitteilung des Klinikums verschärfte die Task Force Corona am Mannheimer Krankenhaus bereits Anfang November die Maßnahmen. Neben der tagesaktuellen Beobachtung und Steuerung der Belegungen der Intensiv- und Normalstationen einschließlich der Personalplanung werden trotz einer weitreichenden 2-fach-Impfung der Mitarbeitenden arbeitstägliche Schnelltests durchgeführt. Impfangebote (Grippe, Corona und Boostern) sowie die Vermeidung von Kontakten innerhalb der Mannheimer Uniklinik sollen zusätzliche Sicherheit bieten.

Wie das Klinikum mitteilte, gebe es Versammlungsverbote, Abstandsgebote mit einer lückenlosen Umsetzung der bestehenden Maskenpflicht (durchgehend Mund-Nasen-Schutz; FFP2 in allen Bereichen, in denen sich Patienten aufhalten), strikten Hygieneregeln und nicht zuletzt Home-Office-Angeboten für alle nicht-klinischen Bereiche (mit pm).

