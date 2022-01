Sein Herz schlug für Natur und Umwelt. Besonders sein Misstrauen in die Nutzung der Kernenergie trieb ihn an, denn auf dieser lag nach seiner Überzeugung kein Segen. Zunächst engagierte sich der 1965 in Mannheim geborene und im Stadtteil Neckarau aufgewachsene Jochen Stay gegen die Stationierung der atomaren Mittelstreckenraketen im baden-württembergischen Mutlangen, dann opponierte er

