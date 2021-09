Mannheimer Uhu versehentlich in Karlsdorf-Neuthard freigelassen

Rhein-Neckar. Der Konkordien-Uhu lebt nun in Karlsdorf-Neuthard. Wie Stadtrat Thomas Hornung (CDU) mitteilte, musste er den Auswilderungstermin für das Tier, der am Samstagabend geplant war (wir berichteten) kurzfristig absagen. „Durch ein Missverständnis in der Auffangstation ist der Vogel am Samstag Mittag dort freigelassen worden“, so Hornung. „Meine Nerven!“. Der Greifvogel ist der erste nachweißlich in der Innenstadt – auf dem Turm der Konkordienkirche – geschlüpfte Uhu, das einzig überlebende von drei Küken, das vom Mannheimer Naturschutzbeauftragten Gerhrd Rietschel gerettet und in die Auffangstation gebracht worden war.

