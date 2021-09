Mannheimer Triell im Jazzclub Ella & Louis

Als sich Melis Sekmen und Roland Hörner in Sachen Klimaschutz kabbeln, die Grünen-Politikerin moniert, die CDU in Baden-Württemberg habe gebremst, und der CDU-Mann entgegnet „Wer sitzt denn in Bäumen und verhindert, dass Trassen gebaut werden?“, sagt SPD-Kandidatin Isabel Cademartori zufrieden: „Ich habe kein Interesse an einer grün-schwarzen Annäherung.“

Fünf Tage vor der Wahl stellten sich die drei aussichtsreichsten Bewerber um das Direktmandat in Mannheim – Cademartori, Sekmen und Hörner – auf Einladung des Rotary Clubs Rhein-Neckar den Fragen von „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz und RNF-Geschäftsführer Ralph Kühnl – im Jazzkeller Ella & Louis. Die Aufzeichnung der einstündigen Debatte ist erstmals am Mittwochabend um 20.30 Uhr im Rhein-Neckar-Fernsehen zu sehen.

Die Politik, allen voran der Klimaschutz, stand im Fokus des Gesprächs, es ging aber auch um Persönliches. So sollten die Kandidaten berichten, wie es ihnen im Wahlkampf ergangen ist. Übereinstimmend erzählten Hörner und Sekmen, zwei Extreme erlebt zu haben: Sehr viele interessierte Bürger, aber auch verstörende Begegnungen. „Ich scheue als Waldhofer Mädel keine Auseinandersetzung“, betonte die 27-jährige VWL-Studentin Sekmen. Aber die Vehemenz mancher Angriffe – im Jungbusch sei ihr Team mit Eiern beworfen worden – habe sie schockiert. „Das zeigt, dass wir darüber sprechen müssen, wie wir eine Kultur des Umgangs und des Dialogs miteinander entwickeln.“

Auch Hörner musste unschöne Begegnungen über sich ergehen lassen, wobei es sich ausschließlich um Impfgegner gehandelt habe. „Die haben mich als Kindermörder bezeichnet, das war jenseits von Gut und Böse.“ Cademartori hingegen hat den Wahlkampf – zum ersten Mal – eher positiv erlebt. „Ich mache seit neun Jahren Wahlkampf, es ist durchaus eine neue Erfahrung, steigenden Zuspruch zu bekommen, auch Zuspruch von Bürgern, die einen sonst nicht wählen“, sagte die 33-jährige Wirtschaftspädagogin.

Lehrreich waren die Wochen allemal, wie die drei bestätigen. Sekmen etwa weiß nun, dass sie noch geduldiger zuhören muss, als sie es ohnehin schon gewohnt sei, zumal wenn es sich um Gespräche mit Impfskeptikern handelt.

Hörner hingegen hat festgestellt, dass es vor allem die Probleme vor Ort sind, die den Menschen auf den Nägeln brennen: die Sauberkeit der Planken, die Frage, wer sich dort aufhalte, die Mieten. „Es ist bei Weitem nicht so, dass sich die Menschen hauptsächlich für Bundesthemen interessieren. Das hat mich überrascht.“ Für Cademartori war das „Im-Mittelpunkt-Stehen“ eine Herausforderung und die Frage, wie sie es schafft, nah bei den Menschen zu sein, ihnen aber auch zu vermitteln, der Verantwortung, die ein Bundestagsmandat bedeutet, gewachsen zu sein. „Die Menschen wollen sehen, dass man etwas mitbringt, um diese Aufgabe zu bewältigen.“

Die Aufgabe ist riesig, auch da herrschte Einigkeit. 2050 soll Deutschland nahezu treibhausgasneutral sein, das hochambitionierte Ziel haben die Parteien aller drei Kandidaten unterschrieben. Beim Weg dorthin gibt es aber Unterschiede. So zweifelte Hörner, ob es richtig war, zeitgleich aus Kernenergie und Kohle auszusteigen. „Wir tun so, als ob Deutschland die Welt retten kann, zurzeit werden weltweit 1000 Kohlekraftwerke gebaut, dann holen wir den Strom daher.“

Sekmen hielt dagegen: „Klimaschutz ist eine existenzielle Frage.“ Sie setzt auf den CO2-Preis, der seit Anfang 2021 für Heizen und Tanken anfällt, als Lenkungsinstrument – damit Unternehmen über umweltfreundliche Technologien nachdenken. Das will auch Cademartori, dies müsse aber bezahlbar bleiben. „Wir können den CO2-Preis nicht so schnell ansteigen lassen, das wäre eine Preiserhöhung für alle, und das könnten sich dann nur Menschen mit hohem Einkommen leisten.“

Am Ende durfte jeder Kandidat einem anderen eine Frage stellen. Sekmen wollte vom 67-jährigen früheren Hafenchef Hörner wissen, wie er seine Rentenzeit verbringen wolle. Hörner steht weit hinten auf der Landesliste der CDU – einen Platz im Bundestag wird er sich nur über das Direktmandat sichern können. Sekmen und Cademartori haben hingegen reelle Chancen, über die Parteiliste einzuziehen. Hörner: „Die nächsten vier Jahre werde ich in Berlin verbringen, und wenn Sie dann auch in Berlin sind, könnten wir gemeinsam im Zug dorthin fahren.“