Mannheimer THW und DRK helfen bei Flutkatastrophe

Mannheim. Noch am späten Donnerstagabend kam der Alarm: Da wurde die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung des Ortsverbandes Mannheim vom Technischen Hilfswerk zusammen mit Mitgliedern der gleichen Fachgruppe des Ortsverbandes Heidelberg in den Einsatz nach Hermeskeil in Rheinland-Pfalz beordert.

Noch nachts verließen neun Helferinnen und Helfer des THW Mannheim mit vier Fahrzeugen das Rettungszentrum in Friedrichsfeld und machten sich im geschlossenen Verband auf den Weg nach Hermeskeil in Rheinland-Pfalz. Die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung ist unter anderem darauf spezialisiert, Einsatzstellen auszuleuchten, Elektro- oder Pumparbeiten sowie Transporte zu übernehmen oder Notunterkünfte einzurichten.

Auch DRK Mannheim hilft

Der Kreisverband des DRK (Deutsches Rotes Kreuz) in Mannheim unterstützt in den Unwettergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Wie es in einer Mitteilung heißt, sind insgesamt vier Krankentransportwagen aus den Einsatzeinheiten des Katastrophenschutz Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis vor Ort. Bereits am Donnerstag seien die Kräfte von Bruchsal aus in größeren Einsatzformationen in das Katastrophengebiet entsendet worden.

„Nach den schweren Zerstörungen und Überschwemmungen sind wir mit einer Vielzahl von Fahrzeugen, umfangreichem Material und hauptsächlich ehrenamtlichen Einsatzkräften nach Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zur Bewältigung der Situation unterwegs“, so Jürgen Wiesbeck, Landesdirektor der Bereitschaften im DRK-Landesverband Baden-Württemberg. Auf Anforderung der Landes Baden-Württemberg sollen insgesamt 100 Krankentransportwagen des Bevölkerungsschutzes für die Versorgung der betroffenen Gebiete zur Verfügung gestellt werden.

Die Fahrzeuge seien zunächst für den Transport und die Notfallversorgung von Patienten und die Evakuierung von Krankenhäusern und anderer stationärer Einrichtung vorgesehen. Darüber hinaus sei weiteres Material und Personal für die Betreuung von mehreren hundert betroffenen Menschen angefordert worden.