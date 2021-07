Mannheimer THW hilft bei Flutkatastrophe

Mannheim. Noch am späten Donnerstagabend kam der Alarm: Da wurde die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung des Ortsverbandes Mannheim vom Technischen Hilfswerk zusammen mit Mitgliedern der gleichen Fachgruppe des OV Heidelberg in den Einsatz nach Hermeskeil in Rheinland-Pfalz beordert.

Noch nachts verließen neun Helferinnen und Helfer des THW Mannheim mit vier Fahrzeugen das Rettungszentrum in Friedrichsfeld und machten sich im geschlossenen Verband auf den Weg nach Hermeskeil in Rheinland-Pfalz. Die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung ist unter anderem darauf spezialisiert, Einsatzstellen auszuleuchten, Elektro- oder Pumparbeiten sowie Transporte zu übernehmen oder Notunterkünfte einzurichten.