Mannheimer Studie: Pandemien treffen zuerst die Reichen, dann die Armen

Mannheim. Zu Beginn der ersten Corona-Pandemie-Welle sollen vor allem die sozioökonomisch bessergestellten Gebiete betroffen worden sein. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Universität Mannheim am Donnerstag hervor. Erst nach und nach soll sich COVID-19 stärker in den weniger privilegierten Gebieten ausgebreitet haben. Bei der „Spanischen Grippe“ vor rund 100 Jahren soll es ähnlich gewesen sein. Die Erkenntnisse vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) der Universität Mannheim könnten bedeutsam sein für den zukünftigen Umgang mit Pandemien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Unsere Erkenntnisse zeigen, dass man in der wichtigen Phase zu Beginn einer Pandemie genau hinsehen muss, welche Maßnahmen zu treffen sind, um die Ausbreitung effektiv zu unterbinden“, erklärt Jana Berkessel. Es erscheine beispielsweise ratsam, in der Frühphase das Ausbruchsgeschehen insbesondere in wohlhabenderen Regionen genau zu verfolgen.