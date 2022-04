Mannheimer Sternwarte: Freier Eintritt am Sonntag

Mannheim. Man kann die über 180 Treppenstufen zur Aussichtsplattform erklimmen und von dort den Blick über Mannheim bis weit in den Odenwald und die Pfalz genießen: Die Sternwarte ist am Sonntag, 24. April, wieder mal – bei freiem Eintritt – geöffnet. Mitglieder des Vereins Stadtbild ermöglichen ehrenamtlich von 11 bis 13 Uhr die Besichtigung des achteckigen Baus.

„Auf dem Weg nach oben kann man in den verschiedenen Stockwerken viel Interessantes zur Historie und den astronomischen Forschungen in der Alten Sternwarte erfahren“, kündigt Helen Heberer, Vorsitzende des Vereins Stadtbild, an. Teilnehmen kann nur, wer Maske trägt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das 33 Meter hohe Gebäude in A 4, 6 mit seinen bis zu zwei Meter dicken Wänden ist ab 1722 erbaut worden und nicht nur eines der ältesten noch existierenden barocken Bauwerke der Quadratestadt, sondern zugleich Symbol für die große Bedeutung der Wissenschaften in der Ära des Kurfürsten Carl Theodor.