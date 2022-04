Mannheimer Stadtverwaltung will Radnetz erweitern

Mannheim. Das 290 Kilometer lange Mannheimer Radroutennetz soll erweitert werden. Dies teilte die Verwaltung am Runden Tisch Radverkehr mit. Grundlage für die neue Planung sind demnach Radschnellwege sowie sogenannte Radvorrangrouten. Hinzu kommen dem Bericht zufolge Hauptrouten, so dass ein engmaschiges Netz aus Fahrradrouten entstehe. Die Planung soll dem Gemeinderat im kommenden Jahr vorliegen.

© dpa

„Damit soll das Radfahren hier noch schneller und sicherer werden“, erläutert der für Mobilität zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer. Erste Untersuchungen von Streckenverläufen und Potenzialen liefen bereits. Das Gerüst werde durch ein Netz an zusätzlichen Hauptrouten ergänzt, die sowohl von der Innenstadt ausgehend als auch stadtteilverbindend verlaufen sollen.

Weniger Wartezeit an Kreuzungen

Die Stadt will außerdem mit einer „Rücksichtskampagne“ auf Radfahrende aufmerksam machen. „Damit sollen Autofahrer sensibilisiert werden, beim Überholen von Radfahrenden genügend Abstand zu halten“, erklärt Eisenhauer.

Zudem will die Verwaltung nach eigenen Angaben die Situation von Radfahrern an Ampeln verbessern. Man prüfe etwa die Einführung eines grünen Rechtsabbiegepfeils für sie. Dieser erlaubt Radfahrerinnen an den entsprechenden Kreuzungen, auch bei Rot abzubiegen.