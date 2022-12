Mannheimer Stadtverwaltung senkt Verbrauch in Gebäuden

Mannheim. Die Stadt Mannheim strebt von Freitag, 23. Dezember, bis Sonntag, 8. Januar, einen geringeren Energieverbrauch an und fährt – wo es möglich ist – die Nutzung der städtischen Gebäude weitgehend herunter. Jedoch werden alle Verwaltungsleistungen angeboten, teilt die Stadt mit.

Bürgermeister Ralf Eisenhauer erklärt: „Bis zu vier Prozent des jährlichen Energieverbrauchs wollen wir in dieser Zeit einsparen. Damit leistet die Verwaltung und ihre Mitarbeitenden auch einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels.“ Im Klimaschutzaktionsplan sei neben einer Vielzahl an Maßnahmen insbesondere auch das Ziel festgehalten, dass Emissionen und Verbräuche im ersten Schritt – wenn möglich – vermieden werden sollen und erst im zweiten Schritt eine klimaneutrale Alternative anzustreben ist. Eisenhauer weiter: „Hier sind die energiesparenden Sofortmaßnahmen ein wichtiger Beitrag. Zugleich ist es natürlich ein wichtiger Teil der städtischen Maßnahmen in der Energiekrise.“

Drei Bürgerdienste offen

Städtische Mitarbeitende, die in dieser Zeit keinen Urlaub haben, können mobil von Zuhause aus arbeiten. So kann bei 80 Prozent aller Büroflächen die Raumtemperatur auf ein Minimum abgesenkt werden, erklärt die Verwaltung. Dort, wo es notwendig ist, werden geringe Büroflächen bei einer optimierten Belegung beheizt. Die städtischen Tochtergesellschaften beteiligen sich ebenfalls an der Maßnahme.

Auch der Fachbereich Bürgerdienste leistet laut der Mitteilung einen wesentlichen Beitrag zum städtischen Energiesparkonzept, ohne dass Verwaltungsleistungen eingeschränkt werden. Vom 23. Dezember bis 8. Januar sind die Bürgerservice-Zentren Süd (Lindenhof), Mitte (K 7) und Nord (Waldhof) für die Bürgerschaft geöffnet.

Öffnungszeiten der Bürger- dienste: http://bit.ly/3iyDUqc