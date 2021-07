Mannheimer Stadtrundfahrten starten wieder

Mannheim. Die Tourist Information bietet wieder Stadtrundfahrten an. Die neu konzipierte zweieinhalbstündige Bustour „Facettenreiches Mannheim“ startet bis Ende Oktober jeden Samstag um 10.30 Uhr am Busparkplatz an den Reiss-Engelhorn-Museen am Toulonplatz. Stationen sind unter anderem das Barockschloss und die Kunsthalle. Der Bus umrundet den Friedrichsplatz – die größte zusammenhängende Jugendstilanlage Deutschlands mit dem Wasserturm. Am Nationaltheater führt die Route vorbei auf die nördliche Seite des Neckars. Dort passiert der Bus das künftige Bundesgartenschau-Gelände.

Neue Blickwinkel auf die Stadt öffnet die weitere Route durch die Stadtteile Feudenheim, Seckenheim, entlang des Neckarufers vorbei an der SAP Arena, dem Maimarktgelände und dem City Airport in die Oststadt mit ihren prächtigen Gründerzeitvillen. Am Luisenpark entlang führt die Fahrt in die Neckarstadt, zur Yavuz-Sultan-Selim-Moschee und in den Jungbusch. Sogar einen Abstecher über den Rhein ins benachbarte Ludwigshafen gibt es.

Nach Anmeldung online auf www.visit-mannheim.de können derzeit bis zu 19 Personen pro Tour teilnehmen. Ein Corona-Test ist momentan nicht erforderlich. Die Stadtrundfahrt kostet 24 Euro für Erwachsene und 18 Euro für Kinder von sechs bis 14 Jahren.