„Die Schließung der KiGa‘s war so unnötig, wenn’s jetzt wieder normal weiter geht“, schreibt Dominik Kobel auf der Facebook-Seite des „Mannheimer Morgen“. Marina Schuster dagegen meint: „Erst Kitas zu, dann bei weiter steigenden Zahlen wieder auf? Ich hoffe, die Tests werden wenigstens Pflicht.“ Kontrovers diskutiert wird die Entscheidung der Stadt, mit Kitas und Krippen ab 6. April wieder in den Regelbetrieb zu gehen, nicht nur in diesem Forum. Das stellt der Stadtelternbeirat (STEB), die Vertretung der Eltern städtischer Betreuungseinrichtungen, fest. Dass die Meinungen auseinandergingen, sei „vollkommen nachvollziehbar“, betont Vorstandsmitglied Erika Schneider. Man wolle „sich und seine Familie so gut es geht schützen“. Klar, dass da „nicht immer alle Eltern mit den Entscheidungen der Stadt zufrieden“ seien. Doch in der Rückschau auf ein gutes Jahr Corona „sind wir uns alle einig“. Es gebe Kinder, „die durch Schließungen und ohne Anspruch auf Notbetreuung fast ein halbes Jahr den Kindergarten nicht besucht haben“. Sie bräuchten Perspektiven und Lösungen.

Angst vor Schnelltests nehmen

Das Zeichen, dass die Stadt mit der Öffnung gesetzt habe, so der STEB, verdiene daher uneingeschränktes Lob. Mit den Schnelltests habe die Verwaltung „in kürzester Zeit ein Konzept entwickelt und in die Probephase gebracht. Die Möglichkeit der kostenlosen freiwilligen Testung ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.“ Schneider selbst war im Kinderhaus Käfertal bei der Testphase dabei. Sie will „allen Eltern die Angst nehmen. Die Anwendung ist kindgerecht und lässt sich mit ein wenig Übung in die morgendliche Routine integrieren.“ Die Tests seien in der Kita „von den Eltern positiv aufgenommen“ worden. Jetzt ruft der STEB dazu auf, möglichst geschlossen mitzumachen. Nur das „bringt trotz Öffnung Sicherheit“ für Kinder, Erzieher und Familien. bhr