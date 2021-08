Mannheimer spenden für Gaza

Mannheim. Die Nahostgruppe Mannheim hat nach eigenen Angaben durch einen Spendenaufruf insgesamt 8650 Euro für bedürftige Menschen im Gazastreifen in Palästina gesammelt. Die Gelder wurden zum einen an ein christliches Krankenhaus, das Ahli Arab Hospitals, in Gaza-Stadt gespendet, zum anderen an palästinensische Familien verteilt. Die Spenden sollen vor allem Angehörigen mit Behinderung oder Verletzungen helfen.

Probleme beim Geldtransfer

Vorrangig Mannheimer waren dem Spendenaufruf nach einem Vortrag des Palästinensers Abed Schokry gefolgt. Der Zivilist und Familienvater hatte dabei Einblicke in seinen Alltag gegeben und von der Lage in seiner Stadt berichtet, die während der Eskalation im Mai unter Beschuss stand. Zu dieser Zeit hatten sich Israel und militante Palästinenser einen elftägigen bewaffneten Konflikt geliefert, bei dem es auf beiden Seiten Tote und Verletzte gegeben hatte. Laut der Mannheimer Nahostgruppe sei es danach schwer gewesen, die Spenden überhaupt nach Gaza zu überweisen, denn Israel hatte den bisherigen Bargeldtransfer nach dem Konflikt im Mai gestoppt.

Nun hat sich Israel nach eigenen Angaben mit Katar und den Vereinten Nationen (UN) auf eine neue Form der Millionenhilfe für Hunderttausende Bedürftige in Gaza geeinigt. Das Geld aus Katar solle künftig über die UN auf die Bankkonten von Menschen im Gazastreifen überwiesen werden, teilte Israel mit. Aus Sorge, dass das Geld von der islamistischen Hamas zur Aufrüstung genutzt wird, will Israel den Überblick über die Empfänger behalten. Am vergangenen Samstag ist es erneut zum Konflikt zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten gekommen. 41 Palästinenser und ein israelischer Grenzpolizist wurden verletzt. Anschließend griff die israelische Luftwaffe Hamas-Ziele im Gazastreifen an.