Mannheimer SPD ist stolz auf Peter Simon

Besondere Auszeichnung für Peter Simon: An seiner alten Wirkungsstätte, im Straßburger Europaparlament, bekam der ehemalige SPD-Abgeordnete das Bundesverdienstkreuz verliehen. „Wir freuen uns sehr für Peter Simon und gratulieren herzlich!“, sagte Stefan Fulst-Blei, der Vorsitzende der Mannheimer Sozialdemokraten. Mit Simon sei ein überzeugter Europäer zurecht mit dem Bundesverdienstkreuz bedacht worden. „Ich bin ich stolz, einen solchen verdienten Europaabgeordneten a.D. in den Reihen unseres Kreisverbands zu haben“, so Fulst-Blei.

Europabüro aufgebaut

Peter Simon hatte sich bereits während des Jurastudiums mit Europarecht befasst. In der Stadtverwaltung Mannheim baute er das Europabüro auf, um frühzeitig auf europarechtliche Veränderungen aus kommunaler Sicht zu reagieren. Auch gelang dem Büro, zahlreiche Fördermittel nach Mannheim zu holen. Vor allem vertrat er immer wieder den europäischen Gedanken in zahlreichen, auch ehrenamtlichen, Veranstaltungen. Von 2009 bis 2019 war er für die Sozialdemokraten Abgeordneter des Europäischen Parlaments (MdEP). Treu blieb er dabei der Förderung kommunaler Interessen auf europäischer Ebene. Insbesondere machte sich der Mannheimer einen Namen als profunder Finanzpolitiker, welcher sich unter anderem für die Sparkassen und Volksbanken als wichtige Säulen des Finanzsystems einsetzte. Rückblickend äußerte Simon sich besonders stolz darüber, dass es ihm in seiner Zeit als Berichterstatter des Europäischen Parlaments gelungen sei, weitere Risiken im Bankensektor abzubauen und klare Regeln zur Abwicklung maroder Banken zu schaffen. Dabei sei ihm wichtig gewesen, kleinere Banken von unverhältnismäßigen Restriktionen zu entlasten.

Simon war außerdem zehn Jahre Mitglied im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON), davon fünf Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Zudem hat er sich als Vizepräsident der fraktionsübergreifenden Intergroups „Public Services“ (Öffentliche Dienstleistungen/Daseinsvorsorge) und „URBAN“ (Stadtentwicklung) eingesetzt. Dabei ging es auch um Mittel aus der EU-Strukturförderung.

„Mit Peter Simon wurde ein langjähriger Parlamentarier ausgezeichnet, der mit sehr viel Herzblut, Leidenschaft und Überzeugung auf der europäischen Ebene Großartiges geleistet hat“, so Fulst-Blei. Als überzeugter Europäer habe Simon die Idee „Friede und Freiheit in Vielfalt“ gelebt, aber auch für Mannheim viel erreicht. red

