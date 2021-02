  Mannheimer Soulkitchen: Mehr als 1000 Gratis-Essen verteilt

Nach drei Monaten und mehr als 1000 verteilten Mahlzeiten steht für die Organisatoren der Soulkitchen (deutsch: Seelenküche) fest: „Der Bedarf ist da!“ Immer werktags haben sie auf dem Alter-Gelände in der Neckarstadt von 12 bis 15 Uhr ein kostenloses Mittagessen an Bedürftige verteilt.

Das soll jetzt weitergehen. Wahrscheinlich in noch größerem Umfang: „Aufgrund dieses Erfolgs denken wir bereits über eine Fortführung und Erweiterung“ nach, teilen die Organisatoren auf Facebook mit. Es gebe „erste Ansätze und Ideen“ - sobald es konkreter werde, wolle man die Mannheimerinnen und Mannheimer auf dem Laufenden halten. Finanziert wird alles durch Spender und Spenderinnen aus der Region - denen das Team unendlich dankbar ist, teilt es mit.

Besonders in der Krise hatte sich die Soulkitchen als Zufluchtsort entpuppt. Mit Abstand und Maske seien ganze Schulklassen in den schulfreien Wochen des Wechselunterrichts da gewesen, berichtet Mit-InitiatorRouven Gruber: „Aktuell ist das eine willkommene Möglichkeit.“ Denn Lehrende hätten so nach ihren Schützlingen sehen können. Sie hätten nachsehen können, ob es diesen gut geht, so Gruber. Und vor allem hätten sie für sie da sein können.

„Da sein“ ist ein zentrales Element der Soulkitchen. Hier wird nicht nur gekocht: Durch das niederschwellige Angebot der Essensausgabe gelingt es täglich, diesen Menschen durch Offenheit, Respekt und Empathie zuzuhören. Zudem „Vertrauen aufzubauen und bereits erste Hilfestellungen zu leisten“, so Soulkitchen.

Die Sozialarbeiterinnen Andrea Schulz und Irina Zirulnik von Freezone, dem Hilfsverein für Straßenkids, sind dabei eine wichtige Säule. Sie kommen ins Gespräch mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden oder bereits ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben. Hauptzielgruppe des Projekts ist zwar die jüngere Generation - doch niemand wird abgelehnt. Aber gerade die Kinder und Jugendliche haben das Angebot genutzt, teilt das Soulkitchen-Team mit: 650 der Speisen gingen an sie.

Was gekocht wird in der Seelenküche? Rouven Gruber lacht: Bei den Kids stehe Pasta hoch im Kurs. Man koche zudem stets nachhaltig: „Wenn wir was mit Reis gekocht haben, dann gibt es die ganze Woche Reis in irgendeiner Form“, sagt er. Aber auch wärmende Eintöpfe habe man in der kalten Jahreszeit oft angeboten. Koch Toni Sousa, der maßgeblich die Speisen zaubert, weiß schon lange: „Damit wir an die Kinder rankommen, brauchen wir etwas zu essen.“

Gruber indes ist beeindruckt vom Anstand der Kleinen, die zur Essensausgabe im umfunktionierten Bauwagen kommen. „Es ist echt unbeschreiblich, wie höflich diese Kinder sind“, sagt er. „Und wie dankbar.“ Jedes Mal, wenn er vor Ort mithelfe, werde er Zeuge von - oft subtilen - Gesten der Dankbarkeit. Vor der Soulkitchen wird unterdessen sehr auf Einhaltung der Hygieneregeln geachtet. Maskenpflicht und Abstände würden vorbildlich eingehalten, erzählt Gruber. Regelmäßig kommen Polizei und Ordnungsamt vorbei und seien zufrieden. „Wir sind systemrelevant, und deswegen haben wir weiter geöffnet“, sagt er. Soulkitchen to go heißt das Motto gerade. Doch die Beratung, als Herzelement des Projekts, kann trotzdem stattfinden - eben mit mehr Abstand. Zudem wird darauf geachtet, dass es keine Ansammlungen gibt.

Bisher habe man von allen Seiten nur positive Rückmeldungen bekommen. „Obwohl die Gastronomie geschlossen ist und man hier vielleicht denken könnte, jemand findet das nicht so toll.“ Im Gegenteil: Die Gastronomie hilft hinter dem Tresen mit, wie Koch Sousa. Und es gab auch viele Angebote mitzuhelfen.

Überwältigt sind Gruber und seine Mitorganisatoren nach wie vor auch von der Spendenbereitschaft, die seit Beginn des Projekts da ist. Sie allein ermögliche, weiterzumachen und auszubauen. Spenden seien daher weiter erwünscht.

Wichtig sei, dass die Kinder rauskämen, betont Gruber. Dass sie bei der Soulkitchen für einen Moment gelöst sein könnten. Einfach auch mal etwas anderes sähen - und auch mal weg von zu Hause seien, wo es vielleicht auf engem Raum besonders auch jetzt „einfach mal kracht“. „Hier an der Soulkitchen können die Kinder einfach Spaß haben, sagt Gruber. Und sich austauschen: „Was ist in deinem Leben so los? Wie geht’s?“ Und wenn es Probleme gibt, können sie sie mit den Sozialarbeitern besprechen. Die im Bedarfsfall schnell weiterhelfen können. Mit Gruber und Sousa organisieren vom Verein Pow Julia Alicka, Robin Lang, Philipp Kohl die Aktion, die Mägen und Herzen wärmt. Alles ehrenamtlich. Dabei hilft ein breites Netzwerk Engagierter, in dem auch Hubert Mitsch, Leiter der DRK-Tafeln, für frische Ware sorgt. Statt Chips oder Schokolade oder sonstigem ungesunden Snack zu Mittag ermöglicht auch er so ein warmes Essen für die Bedürftigen. Und somit ein Stück Regelmäßigkeit und Sicherheit in deren Leben. Geplant war zunächst, die Soulkitchen bis März geöffnet zu halten. Doch auch Gruber sagt: „Wir machen weiter!“ Denn: Der Bedarf ist da.

Spendenverbindung der Soulkitchen:

Kontoinhaber: POW e.V.

Bank: VR Bank Rhein-Neckar

IBAN: DE18670900000094279208

BIC: GENODE61MA2

Verwendungszweck: Soulkitchen