Mannheimer Seebrücke ruft zu Fahrraddemo durch die Stadt auf

Mannheim. Die Seebrücke Mannheim ruft am 2. April um 15 Uhr zu einer Fahrraddemo durch Mannheim auf. Unter dem Motto "Grenzenloser Schutz - grünes Licht für Aufnahme" startet die Demo auf dem Ehrenhof des Mannheimer Schlosses, bevor die Teilnehmer gemeinsam durch die Stadt radeln. Die Veranstaltung ist Teil eines landesweiten Aktionstages, zu dem die Seebrücke Baden-Württemberg und der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg aufrufen. Die Seebrücke fordert die Aufnahme von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen und die Installation eines Landesaufnahmeprogramms. Auch in anderen Orten in Baden-Württemberg soll gestreikt werden.

