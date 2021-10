Von Bertram Bähr

Dass ihre Arbeit auch bundesweit geschätzt wird, haben die Schülerinnen und Schüler des Eine-Welt-Ladens am Bach-Gymnasium schon mehrfach erfahren. So erhielten sie 2018 den Publikumspreis des Fairtrade Awards. Und beim Fair-Trade-Kongress im Oktober 2019 in Köln stellten sie ihr eigenes Modelabel vor. Jetzt folgt eine weitere Auszeichnung: Die Evangelische Kirche

...