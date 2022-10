Es ist ein imposantes Bild: Die etwa 75 Ministrantinnen und Ministranten des Ursulinen-Gymnasiums (UGM) ziehen in die Jesuitenkirche ein – in ihrer Mitte der Erzbischof des Bistums Freiburg, Stephan Burger. „Es war gar nicht so einfach, für alle Gewänder zu organisieren“, schmunzelt Schulleiter Alexander Stöckl am Ende des Festgottesdiensts zufrieden.

Dass die Zahl der jungen Gläubigen

...