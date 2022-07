Mannheimer Schlösser und Gärten bieten Führungen für Kinder 

Mannheim. Zum Auftakt der Sommerferien bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten zwei besondere Führungen an. Beim „Ferienspaß: Nix wie weg“ am Donnerstag, 28. Juli um 14.30 Uhr betrachten die Gäste das Schicksal der Auswanderer. Immer wieder brachen Menschen aus Mannheim auf, um in fernen Ländern ihr Glück zu finden. Bei dieser Führung lernen große und kleine Besucher die wahren Geschichten von Auswanderern kennen. Was trieb sie fort ins Unbekannte und wie gefährlich war ihre Reise? Was erlebten sie in ihrer neuen Heimat in fernen Ländern? In Rollenspielen werden Einzelschicksale lebendig.

Kostümierte Fachleute

Der Familienrundgang am Samstag, 30. Juli um 14.30 Uhr berichtet über „Das Leben bei Hofe“. Die Gäste erfahren wie die Glanzzeiten des Mannheimer Hofes ausgesehen haben: Im historischen Kostüm führt ein Mitglied des Hofes durch die wieder eingerichteten Prunkräume des Schlosses und erzählt von den Blütezeiten des „Musenhofes“ unter dem Kurfürstenpaar Carl Theodor und Elisabeth Augusta. Auch wie Napoleons Adoptivtochter, Großherzogin Stéphanie de Beauharnais, hier lebte wird kindgerecht nähergebracht. Eine telefonische Anmeldung für die Führungen ist unter der Nummer 06221/65 88 80 erforderlich.

Ein Ferienprogramm bietet ebenso das Marchivum – als Rallye durch die stadtgeschichtliche Ausstellungfür Kinder von acht bis elf Jahren am Mittwoch, 3. August, um 10 Uhr, Treffpunkt im Foyer des Ochsenpferchbunkers im Erdgeschoss. Die Kinder können sich mit dem Aktionsheft „Typisch Mannheim!“ auf Entdeckungsreise durch die Ausstellung begeben. Dabei müssen spannende Rätsel gelöst werden. Jedes Kind erhält für die richtige Lösung einen kleinen Preis. Eine Anmeldung ist erwünscht per E-Mail an elke.schneider@mannheim.de.