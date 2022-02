Mannheimer SAP Arena beantragt rechtliche Überprüfung der baden-württembergischen Corona-Verordnung

Mannheim. Seit März 2020 mussten Veranstaltungen ausfallen, Zuschauerzahlen wurden begrenzt - die Corona-Pandemie hat die SAP Arena in Mannheim wie viele andere Veranstaltungshäuser stark getroffen. Wie die Betreiber am Dienstag mitteilten, seien in der jüngsten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 8. Februar zwar einige Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen worden, diese seien jedoch leider nicht weitreichend genug. Daher hat die Betriebsgesellschaft eine rechtliche Überprüfung der aktuellen Regelungen beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim angefordert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das "strenge Hygienekonzept der SAP Arena" lasse eine deutlich höhere Zuschauerkapazität als die aktuell "zulässige Begrenzung auf lediglich 4.000 bei einer Maximalkapazität von rund 15.000 Besuchern" zu, ohne dass so eine gesundheitliche Gefährdung der Besucherinnen und Besucher zu befürchten sei, hieß es. Seit 2020 hätten Sportveranstaltungen entweder ohne Zuschauer oder nur mit einer sehr begrenzten Zuschauerzahl stattfinden können, obwohl die SAP Arena über ein verantwortungsbewusstes Hygienekonzept verfügt und die darin aufgeführten strengen Schutzmaßnahmen etabliert hat und seit Monaten erfolgreich umsetzt, so dass es zu keinem Zeitpunkt Kritik oder Beanstandungen gegeben hat, so die Betreiber weiter.