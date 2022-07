Mannheimer Rektor fordert mehr Ganztag und mehr Hilfe vom Land

Von Bertram Bähr

Gefragt, ob er „mit etwas Wehmut“ gehe, sagt er: „Mit viel Wehmut!“ Aber irgendwann ist Schluss. Nach 39 Jahren als Lehrer in der Humboldt-Werkrealschule, davon 20 Jahre als Leiter, geht Harald Leber (65) in wenigen Tagen in den Ruhestand. Wie sehr ihm „seine“ Neckarstadt-West und „seine“ Schülerinnen und Schüler am Herzen liegen, zeigt ein biografisches Detail. Schon bei Antritt der ersten Lehrerstelle 1980 in Schöntal hatte er den Versetzungsantrag nach Mannheim in der Tasche - 1983 kam er an die damalige Humboldt-Hauptschule.

Aufgewachsen auf dem Luzenberg, mit 15 Jahren in die Neckarstadt umgezogen, bekam Leber als Ferienhelfer im Erlenhof mit, wie es manchen Jugendlichen im Stadtteil geht. Er lernte Kinder kennen, „die Hunger haben und Anerkennung suchen“. Er staunte darüber, wie dankbar sie bei den Ferienspielen für ein Brötchen und einen Becher Orangensaft waren. Das prägte sein gesamtes weiteres Leben, erzählt Leber im Gespräch mit dieser Redaktion. Dass seine Mutter von 1972 bis 1998 Sekretärin der Humboldtschule war, bestärkte ihn zusätzlich in seinem Wunsch, dort zu unterrichten. Mathe und Physik hatte Leber studiert, „aber mir war glasklar, dass hier Sozialarbeit geleistet werden muss“. Im Rückblick freut er sich über ein Kollegium, „dass das genauso sieht“.

Hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten Entscheidendes zum Besseren gewandelt? Leber denkt kurz nach, verneint dann: „Es gab Höhen und Tiefen.“ Aber die grundsätzliche Problematik, der Mangel an Bildungsgerechtigkeit, bestehe weiterhin. Daran änderten letztlich auch lobenswerte Initiativen wie „Ein Quadratkilometer Bildung“ oder der Campus nichts. An drei Standorten gibt bei diesem Projekt inzwischen Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung sowie Förder- und Freizeitangebote für ungefähr 100 Grundschulkinder.

Aber zum einen kämen dabei nur Kinder zum Zuge, deren Eltern darauf Wert legten, denn „das ganze Projekt beruht auf Freiwilligkeit“. Andere, die es vielleicht nötiger hätten, blieben außen vor. Zum anderen trage der Campus zwar „Früchte für die Grundschule“, und das sei ein „Riesen-Gewinn“. Doch Leber stellt sich die Frage, „inwieweit sich das auf die weiterführende Schule auswirkt“. Der scheidende Rektor hat „Angst, dass der Campus etwas darüber hinwegtäuscht, wie dringend wir hier eine Ganztagsschule bräuchten“. Nur so gebe es entscheidende Vorteile „für Schülerinnen und Schüler, die nicht wollen und deren Eltern nicht dahinter stehen“.

Keine wirkliche Perspektive

Deshalb blickt der 65-Jährige skeptisch auf den Zeitplan der Stadt. Demnach könnte die noch zu bauende neue Humboldt-Grundschule im Herbst 2025 in Betrieb gehen - bei der Werkrealschule würden dadurch Räume frei. Aber bis die Generalsanierung abgeschlossen und der Ganztagsbetrieb aufgenommen werden könnte, würden noch einmal einige weitere Jahre vergehen - keine wirkliche Perspektive für die nächsten Schüler-Jahrgänge. Leber: „Das macht mir große Sorgen.“

Einen kritischen Blick wirft er aber auch auf die Landesregierung. Die grün-schwarze Koalition hatte im vergangenen Jahr in ihrem Vertrag festgehalten, dass sie Schulen in sozial herausfordernden Gebieten stärker fördern werde - etwa bei der Personalzuweisung. Leber kann nicht erkennen, dass sich auf diesem Gebiet schon irgendetwas getan hat. Er fordert vom Land, (personelle) Ressourcen zur Verfügung zu stellen - und den Schulen die Freiheit zu geben, sie passgenau einsetzen zu können. Zum Beispiel, indem man zeitweise kleine Intensivklassen bilden oder mehr individuelle Differenzierungsmöglichkeiten schaffen darf.

Dass seine Schule in der Neckarstadt-West ganz spezifische Probleme - und einen entsprechend hohen Bedarf an Unterstützung - hat, darauf hatte Leber immer wieder hingewiesen. Und tut es auch jetzt. Der scheidende Rektor weist darauf hin, dass etwa 120 der 440 Schülerinnen und Schüler aus Bulgarien stammen - und oft nur ganz geringe Vorkenntnisse mit nach Deutschland bringen. Ganz gleich in welchem Fach, oft sei kein Wissen da. „Da bräuchte man kleine Lerngruppen.“ Trotz all dieser Schwierigkeiten ermöglicht die Humboldt-Werkrealschule aus voller Überzeugung seit drei Jahren in großem Umfang Inklusion.

Herausfordernd seien auch Schulverweigerer. Warum Kinder und Jugendliche der Schule fernblieben, das habe ganz individuelle Gründe. Da seien zum Beispiel die, „die zuhause Familienarbeit leisten müssen“. Also den kleinen Bruder in die Kita und die kleine Schwester in die Schule bringen oder den Haushalt organisieren müssten. Bußgelder helfen nach Ansicht des Rektors in solchen Fällen nicht weiter, auch hier gehe es um individuelle Lösungen, die Zeit und Engagement bräuchten.

Mit Kollegium auf einer Linie

Viel Zeit investiert, viel Engagement gezeigt: Das hat Harald Leber während seines gesamten Berufslebens. Er freut sich, dass sein Kollegium genauso „tickt“ wie er. Nur so könne man den Schülerinnen und Schülern gerecht werden und ihnen auf dem Weg in eine selbstbestimmte Zukunft helfen. So freut er sich jetzt zwar auf mehr Freizeit - etwa, um seinen Sohn in den USA besuchen zu können. Aber er will sich „auf jeden Fall“ im Bildungsbereich weiterhin engagieren: „So ganz loslassen kann ich da nicht.“

