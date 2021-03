  Mannheimer Polizeipräsident wechselt ins LKA

Von Anfang an ist Andreas Stenger anders als seine Vorgänger, ein Polizeipräsident oft ohne Uniform. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit am 1. Mai 2019 stellt der neue Chef des Polizeipräsidiums Mannheim klar: Er wird kein Schreibtischtäter sein, sondern ein Präsident zum Anfassen. Und lieber selbst dahin gehen, wo’s wehtut. Nach nur zwei Jahren ist damit jetzt aber Schluss: Exakt auf den Tag genau, nämlich am 1. Mai 2021, wechselt Stenger wieder zurück ins Stuttgarter Landeskriminalamt - und tauscht damit seinen Schreibtisch im ersten Stock des Präsidiums mit dem Chefsessel der Landesbehörde.

„Ich gehe mit einem weinenden und lachenden Auge“, gesteht Stenger am Telefon. Er wirkt ein bisschen hin und her gerissen, als er über seinen Wechsel spricht. Seine Zeit als Polizeipräsident beschreibt er als sehr intensiv, besonders mit Blick auf die Corona-Krise. Obwohl er Mannheim als früherer Streifenpolizist in Käfertal gut kennt, ist er bei Amtsantritt als Leiter des Polizeipräsidiums nicht nur für die Quadratestadt zuständig. Sondern auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis und damit für rund eine Million Menschen.

Immer unterwegs auf Streife

Dass er mal eine Ausgangssperre durchsetzen muss - für Stenger bis zum Tag der Einführung unvorstellbar. Wohl noch nie hat ein Leiter des Mannheimer Polizeipräsidiums so viele Einsatzkräfte täglich auf die Straße bringen müssen, die zusätzlich nachts im Dauereinsatz sind. Das Dilemma dabei: Gleichzeitig die Menschen zu ermahnen und zu bestrafen, aber mit Fingerspitzengefühl rauszufinden, wer mit Absicht dagegen verstößt und wer nicht

Bei dieser wohl größten Herausforderung seiner Amtszeit bleibt Stenger seinem Motto, immer vor Ort zu sein, treu: Mal auf dem Fahrrad, hoch zu Ross, mit dem Helikopter oder zu Fuß, begleitet er Polizisten und Polizistinnen, aber auch Oberbürgermeister Peter Kurz auf Corona-Streifen durch Mannheim und die Region. Der begeisterte Läufer ist allerdings nicht nur auf der Straße im Dauereinsatz: Während und vor der Pandemie sitzt er in zahlreichen Gremien der Stadt, arbeitet eng mit Oberbürgermeister Kurz und Ordnungsamt zusammen. Mit Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis verbinden Stenger zudem Sicherheitspartnerschaften und viel Präventionsarbeit.

Auch vor der Pandemie gibt es einige Vorfälle, die den 58-Jährigen fordern: Da ist der Banküberfall in Ilvesheim, bei dem der Täter zwar geschnappt wird. Trotzdem gibt es Kritik am Einsatz. Statt zu mauern, geht Stenger damals in die Offensive, scheut sich nicht, ausführlich die Einsatzstrategien zu erläutern.

Da ist die Aufstiegsfeier des SV Waldhof, bei der Fans in Mannheim bengalische Feuer zünden. Nach dem Eingreifen der Polizei werden Vorwürfe von Fans über gewalttätigen Polizisten laut. Der Polizeipräsident reagiert schnell, richtet eine Ermittlungsgruppe ein, die später die verantwortlichen Beamten sanktioniert. Zusätzlich halten Tötungsdelikte und Messerstechereien Stenger in Atem. In der Region gibt es nur wenige ruhige Tage. Auch engagiert sich Stenger im Kampf gegen häusliche Gewalt: Als eines von zwei Landespräsidien holt er im Oktober 2019 das Pilotprojekt „High-Risk“-Programm nach Mannheim.

Mit geschultem Personal und Fallkonferenzen zu Hochrisikofällen will das Polizeipräsidium die Dunkelziffer von Partnergewalt ausleuchten. Das Projekt wird landesweit eingeführt und ist eine „Herzensangelegenheit von mir, die weiterlaufen soll und wird“, sagt Stenger. In seiner verbleibenden Amtszeit will der Präsident die Ordnungshüter noch enger mit den Quartiersmanagements vernetzen und mehr Streifen in den öffentlichen Raum bringen. Sein Ziel, das Sicherheitsgefühl der Mannheimer und Mannheimerinnen zu verbessern, ist ihm wohl auch Dank der Pandemie und mit Hilfe von Ausgangssperre sowie Corona-Streifen gelungen: Laut der aktuellen Sicherheitsbefragung ist die Kriminalitätsfurcht deutlich gesunken.

Wie und ob seine Nachfolge dort anknüpft, wo Andreas Stenger aufhört, ist noch offen - genauso wie die Stelle, die er im Mai abgibt. Ob er es geschafft hat, ein Polizeipräsident zum Anfassen zu werden? „Ich denke schon. Schließlich habe ich alle Anfragen, die an mich gerichtet waren, persönlich beantwortet, war immer direkt ansprechbar“, findet Stenger. Er schreibe noch immer jedem und jeder zurück, ganz egal, ob es sich da nur um eine Beschwerde übers Gehwegparken handelt.