Mannheim. Die Silvesternach in Mannheim ist relativ ruhig verlaufen. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass es keine größeren Einsätze gab. „Für ein Silvester nach der Pandemie, war weniger los als erwartet. Da gab es in manchen Mannheimer Sommernächten in diesem Jahr mehr zu tun“, teilte der diensthabende Polizeisprecher mit.

