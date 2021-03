Mannheim. Derzeit gehen Polizei und die Stadt Mannheim gemeinsam gegen die „Poser- und Eventszene“ vor - um das ruhestörende Treiben der Szene auf Mannheims Straßen zu bremsen. Insbesondere würden dadurch Anwohner auf dem Lindenhof -Stephanienufer/Rheinterrassen- und in der Innenstadt belästigt. Bisher wurden Hotspots nur am Wochenende unter die Lupe genommen. Polizeipräsident Andreas Stenger kündigte am Samstag nun auch Kontrollen unter der Woche an.

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten Beamten erneut einige Verstöße ausmachen. Am Stephanienufer fand die Polizei gegen 20.30 Uhr trotz des verhängten Durchfahrtsverbots eine Vielzahl an Personen vor, die sich dort mit ihren Fahrzeugen versammelt hatten. Einige von ihnen seien vor der Kontrolle geflüchtet, sechs Personen erhielten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Durchfahrtsverbot.

In der Kunststraße fielen den Beamten zwei Fahrzeuge auf, deren Fahrer "Poser-Gehabe an den Tag legten“. Eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin und ein 19-jähriger BMW-Fahrer, an dessen Fahrzeug durch technische Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war, wurden ebenfalls angezeigt.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer fiel der Polizei gegen 22.40 Uhr durch lautes Aufheulen des Motors und einer lauten Soundanlage auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Neckarauer Straße auf. Als Grund für "den nervösen Gasfuß" machten die Beamten eine Gruppe junger Frauen in der Nähe aus, denen der "Autoprotzer" imponieren wollte.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Angelstraße wurden der Polizei am Samstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, 20 junge Menschen gemeldet. Während viele von ihnen geflüchtet seien, konnten fünf von ihnen kontrolliert werden. Die 19-23 Jahre alten Männer waren bereits in der Vergangenheit durch "Posen" an den Rheinterrassen aufgefallen. Platzverweise wurden ausgesprochen, Anzeigen wegen Verstößen gegen die CoronaVO folgen, so die Polizei.

Als szenetypischer Treffpunkt wurde auch die Rheinvorlandstraße im Bereich der Hafenmeisterei unter die Lupe genommen. Zehn Personen und sieben Fahrzeuge konnten angetroffen werden. Wegen Verstößen gegen die CoronaVO müssen auch sie sich verantworten.

Des Weiteren müsse ein 25-Jähriger mit einem deutlichen Bußgeld rechnen. Sein Mercedes war laut Polizei technisch so verändert, dass er eine rollende Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstelle. Durch „dilettantisches Tieferlegen“ seien die Reifen an den Radläufen geschliffen und bereits teilweise bis zur Karkasse durchgescheuert. Der Mercedes sei sichergestellt und werde nun hinsichtlich aller Mängel technisch untersucht.

Die Sperrung der Fressgasse, die erstmals am Freitagabend um 21 Uhr eingerichtet wurde, zeige nach derzeitiger Einschätzung aber erste Wirkung. Bei punktueller Überwachungen der Sperrung konnten keine Verstöße festgestellt werden. „Bis es auch der Letzte kapiert hat, werden wir unsere intensiven Einsatzmaßnahmen nicht nur an den Wochenenden, sondern auch unter der Woche fortsetzen," betont Polizeipräsident Andreas Stenger.

„Auffälliges Verhalten durch Poser, Ruhestörer und sonstige Nachtschwärmer, welche es an der notwendigen Rücksichtnahme vermissen lassen und die durch ihr rücksichtsloses Verhalten Anwohnerinnen und Anwohner im besonderen Maße belästigen, dulden wir nicht und gehen weiter konsequent dagegen vor", so Stenger weiter. Auch die Einhaltung der Corona-Regeln sollten die Nachtschwärmer nicht außer Acht lassen. Sonst könne bei einem nächtlichen Ausflug zu den Mannheimer "Poser-Hotspots" ein beträchtliches Bußgeld zusammenkommen.