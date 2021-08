Mannheimer Polizei ermittelt gegen Firmenflotten ohne Versicherungsschutz

Mannheim. Die Mannheimer Autobahnpolizei hat die Ermittlungen gegen zwei in Weilburg und Raunheim ansässige Firmen, deren Fahrzeugflotten ohne Versicherungsschutz unterwegs waren, aufgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamten am Montag auf einen Transporter ohne Versicherungsschutz aufmerksam, der auf der A656 in Höhe Mannheim-Seckenheim unterwegs war. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der Fahrer für eine Firma arbeitet, die von einem in Friedrichsfeld ansässigen Versandunternehmen mit Paketzustellungen beauftragt wurde. Die Kennzeichen des Autos wurden entstempelt und die Zulassungsbescheinigung einbehalten.

Die Polizei teilte weiter mit, dass diese Transportfirma sowie eine weitere Firma über eine Flotte von rund 140 Kleintransportern verfügen. Der Großteil dieser Fahrzeuge sei nach derzeitigem Erkenntnisstand ebenfalls wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Stilllegung ausgeschrieben. Auf einem nahe gelegenen Abstellgelände der beauftragten Zustellfirmen wurden zwischenzeitlich 32 Autos gefunden. Die Autos hatten keinen Versicherungsschutz und wurden ebenfalls zur Entstempelung ausgeschrieben sowie zwischenzeitlich stillgelegt.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Geschäftsführer der beiden Zustellfirmen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs zum Nachteil der jeweiligen Versicherungen dauern an.