Mannheim. Geht es nach Peter Kurz (SPD), lautet der Fall so: Das Land Baden-Württemberg, in Form des Karlsruher Regierungspräsidiums (RP), hat bei der Stadt Mannheim die Antragsunterlagen für ein Genehmigungsverfahren (Planfeststellungsverfahren) zur Sanierung des Rheindamms in Neckarau und Lindenhof gestellt. Die Stadt Mannheim prüft als untere Wasserbehörde nun den Antrag und entscheidet darüber, ob und mit welchen Auflagen dem Regierungspräsidium eine Baugenehmigung erteilt wird. Immer wieder betont der Mannheimer Oberbürgermeister, dass die Behörde dabei „keine politische Entscheidung“ fälle.

Was er meint: Die Wasserbehörde entscheidet eigenständig auf Grundlage technischer und rechtlicher Überlegungen über die Bewilligung des Antrags. Der Gemeinderat oder die Stadtverwaltung selbst können keine eigene Entscheidung darüber fällen, wie der Damm zu sanieren ist. Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Entscheidung der Behörde gibt es für die Stadt aber sehr wohl, und genau darauf setzt die Bürger-Interessen-Gemeinschaft Lindenhof (BIG): Im Genehmigungsverfahren nimmt die Stadt Mannheim eine Doppelrolle ein und wird als eine „Trägerin öffentlicher Belange“ zum Thema gehört und kann sich dazu äußern.

Parteibergreifende Einigkeit

Die Ausgangslage ist klar: Der Rheindamm, 1901 gebaut, muss erneuert werden, um auch in Zukunft bei Hochwasser zu schützen. Darüber, wie das am besten gehen soll, haben BIG und RP aber höchst unterschiedliche Sichtweisen. Der Antrag des RP sieht vor, weite Teile des Dammes abzutragen und neu mit Erde aufzuschütten. Laut RP ist das Fällen der Bäume um den Damm dabei alternativlos. Entwurzelte Bäume durch Extremwetterlagen könnten sonst im Ernstfall den Zugang zum Damm für zusätzliche Sicherungsmaßnahmen blockieren. Die BIG hingegen fordert, flächendeckend Spundwände aus Stahl in den bestehenden Damm einzusetzen, wobei die Bäume weitestgehend stehen bleiben sollen. Sie sagt, Spundwände würden auch bei entwurzelten Bäumen das Wasser zurückhalten.

Die Bürgerinitiative setzt darauf, dass die Stadt im Anhörungsverfahren die Einwände gegen die Pläne des RPs einbringt und für die Spundwände-Lösung wirbt. Vorstandsmitglied Wolf-Rainer Lowack sagt, die Wasserbehörde müsse neben dem RP-Antrag auch den Vorschlag der BIG berücksichtigen. „Die Sorge ist, dass genau das nicht gemacht wird.“

Bei den Mannheimer Parteien hat er dabei Verbündete. Am Freitagabend hat die BIG zur virtuellen Podiumsdiskussion mit den Mannheimer Landtagskandidatin Elke Zimmer (Grüne), Boris Weirauch (SPD), Alfried Wieczorek (CDU) und Christiane Fuchs (Freie Wähler) sowie Kathrin Kölbl für die FDP und Linken-Ersatzkandidatin Tanja Hilton geladen. Sie alle sprechen sich für eine Erhaltung der Bäume aus und dafür, dass Stadtverwaltung, Gemeinderat und BIG gemeinsam ihre Anliegen bei der Wasserbehörde einbringen. Wieczorek schlägt vor, die Stadt solle die Gutachter, die für sie bei der Anhörung sprechen werden, in Zusammenarbeit mit der BIG auswählen. Der CDU-Stadtrat fordert außerdem einen „Schulterschluss“ der Parteien im Gemeinderat, um den „Wahnsinn, der vom Regierungspräsidium geplant ist zu stoppen“. Hilton (Linke) sagt, ihre Partei setze sich dafür ein, „dass auch für unsre Kinder und Enkelkinder später noch genug Natur übrig ist.“ Weirauch (SPD) nennt das Vorhaben des RP ein „ökologisches Armutszeugnis“ und sagt: „Die Messe ist noch nicht gelesen.“

Kosten von BIG-Plänen unklar

Dass es auf dem Podium inhaltlich kaum Kontroversen gibt, liegt auch daran, dass das Regierungspräsidium selbst nicht von der BIG eingeladen worden war. Nun sehen die Pläne des RP nicht vor, jeden Baum zwischen Rhein und Damm, geschweige denn auf der ganzen Parkinsel zu fällen. Rund sieben Hektar Wald müssten nach derzeitigem Kenntnisstand dran glauben, sodass eine zehn Meter breite baumfreie Zone um den Damm entsteht. Das sind etwa vier Prozent des Waldparks oder auch über 1000 Bäume auf und in unmittelbarer Nähe neben dem Damm. Eine entscheidende Frage kann die BIG derweil noch nicht beantworten: Wie viel eine Sanierung nach ihrem Vorbild kosten würde. Am Geld, auch hier sind sich die Politiker auf dem Podium einig, solle eine Sanierung, die die Bäume erhält, jedoch nicht scheitern.