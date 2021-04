Mannheimer Pilotprojekt mit Kitas "positiv aufgenommen"

Flächendeckend angelaufen sind in den vergangenen Tagen die Schnelltests in den Krippen und Kitas der Stadt. Dabei habe sich ein Test als positiv erwiesen und sei auch durch einen PCR-Test als Corona-Infektionsfall bestätigt worden, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Das Kind sei bis zur Testung symptomfrei gewesen. „Dies belegt, dass die Testungen funktionieren und sinnvoll sind, um auch asymptomatische Fälle frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten schnellstmöglich durchbrechen zu können“, betont Bürgermeister und Gesundheitsdezernent Dirk Grunert.

AdUnit urban-intext1

Vorausgegangen war den flächendeckenden Tests eine Pilotphase, an der vom 22. März bis 1. April zehn städtische Kitas teilnahmen – in der Phase der Notbetreuung. Zwei weitere Einrichtungen kamen eine Woche später hinzu. Für die ersten zehn Kitas hat die Stadt die Ergebnisse ausgewertet. Bereits Ende März hatte Erika Schneider vom Mannheimer Stadtelternbeirat aus dem Kinderhaus Käfertal berichtet. Dort seien die Tests „von den Eltern sehr positiv aufgenommen worden“.

Spucken oder Nasenabstrich

Diese Einschätzung bestätigt jetzt auch die Stadt für die zehn untersuchten Pilot-Kitas. „Das Interesse der Eltern an einer Beteiligung an den Antigen-Schnelltests war grundsätzlich sehr groß. Teilweise haben sich alle Eltern der in Notbetreuung befindlichen Kinder an den Testungen beteiligt“, so auf Anfrage Beate Klehr-Merkl, die Sprecherin des Bildungsdezernats.

Im Durchschnitt hätten 73 Prozent der anwesenden Kinder, insgesamt 238, an den Tests teilgenommen, die die Eltern zuhause durchführten. „Unterschiede in der Beteiligung zwischen Krippen- und Kiga-Kindern waren nicht erkennbar“, so Klehr-Merkl. Die mit 85 Prozent weit überwiegende Zahl der teilnehmenden Eltern „befürwortete auch eine dauerhafte Einführung der Selbsttestung von Kindern und würde auch an der Testung teilnehmen“, hat die Stadt festgestellt.

AdUnit urban-intext2

Die Eltern konnten zwischen Nasal- und Spucktests wählen. Eltern von (bis zu drei Jahr alten) Krippenkindern bevorzugten tendenziell den Nasaltest, Eltern von Kita-Kindern (drei bis sechs Jahre) eher den Spucktest. Beide Formen, so die Stadt, würden „überwiegend als relativ leicht handhabbar bewertet“.

Krippenkinder reagierten überwiegend gelassen oder neutral auf den Spucktest, eher ängstlich auf den Nasaltest. Die Älteren blieben gelassen. Insgesamt würde eine leichte Mehrheit der Eltern (57 Prozent) für die dauerhafte Nutzung einen Spucktest vorziehen. Testabbrüche fanden insgesamt sehr selten statt, bei keinem der am Pilotprojekt teilnehmenden Kinder lag laut Stadt ein positives Ergebnis vor.

AdUnit urban-intext3