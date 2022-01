Mannheim. Violinist Michael Barenboim ist Gastsolist beim 3. Orchesterkonzert der Mannheimer Philharmoniker, das am Sonntag, 9. Januar, um 20 Uhr unter dem Dirigat von Boian Videnoff im Mannheimer Rosengarten aufgeführt wird. Vor Beginn gibt es um 19.15 Uhr eine Konzerteinführung mit dem Musiker und Musikwissenschaftler Gerrit Bogdahn. Karten für die Veranstaltung gab es online zuletzt noch in den Preiskategorien von 77 (ermäßigt 66) und 85 (73) Euro (plus Versandgebühr) bei eventim.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1