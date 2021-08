Mannheimer Pflegeheime sollen zur GBG übergehen

Der geplante Übergang der Altenpflegeheime Mannheim (APH) vom Universitätsklinikum zur Wohnungsbaugesellschaft GBG ist einen Schritt weiter. Die Aufsichtsratsgremien beider Gesellschaften haben einer Übertragung der APH auf die GBG-Gruppe zugestimmt, wie es in einer GBG-Mitteilung heißt. Nun stehe noch die Entscheidung des Gemeinderats im Oktober aus.

„Die geplante Übernahme der APH durch die GBG ist ein strategisch wichtiger Schritt, um Leben und Wohnen im Alter mit Betreuung und Pflege zusammenzuführen. Die GBG beschreitet hier schon länger den sinnvollen Weg, ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot auch in Form von betreutem Wohnen im Alter und Pflegeangeboten unterbreiten zu können“, erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz laut Mitteilung. Kurz ist Aufsichtsratschef der GBG und des Klinikums.

„Wir hoffen nach abzuwartender Zustimmung durch den Gemeinderat im Oktober, die APH in die GBG Unternehmensgruppe zu integrieren. Die APH bringt viel Kompetenz für die Betreuung und Pflege älterer Menschen mit. Das passt sehr gut zu unserer Strategie, Menschen in allen Altersklassen passende Angebote zu machen und Wohnen für alle Generationen zu definieren“, so GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings.

Geplant ist, die APH als eigenständige Tochtergesellschaft in die Unternehmensgruppe zu integrieren. Dabei bleiben laut Mitteilung die Verträge mit den Bewohnern ebenso unberührt wie die bisherigen Tarifverträge der Mitarbeiter. Die geplante Übernahme der APH soll auch gewährleisten, dass das Unternehmen im kommunalen Besitz bleibt. Zur APH gehören vier Einrichtungen im Mannheimer Stadtgebiet, die stationäre Pflege anbieten sowie Kurzzeitpflege, Tagespflege, einen ambulanten Pflegedienst und das APH Bildungszentrum, eine Altenpflegeschule. red/imo

