Am Samstag wird Ilka Sobottke ihr letztes Wort zum Sonntag sprechen. Ihren ersten Auftritt hatte die Mannheimer Pfarrerin der City-Gemeinde Hafen-Konkordien in der ARD-Sendung, die seit 60 Jahren am Samstagabend ausgestrahlt wird, im März 2019. Nicht immer gefällt dem Publikum, was die acht Sprecherinnen und Sprecher der katholischen und evangelischen Kirche dort sagen. Das musste auch

...