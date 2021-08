Mannheimer packen im Ahrtal mit an

Die Stadtentwässerung Mannheim folgt dem Aufruf der kommunalen Abwasserentsorger im von der Flutkatastrophe stark betroffenen Ahrtal und befreit die Kanalisation gemeinsam mit anderen Hilfskräften von Schlamm und Schutt. Sieben Mitarbeiter des Kanalbetriebs sind nun mit zwei Spülsaugfahrzeugen und zwei Begleitfahrzeugen ins Ahrtal aufgebrochen, teilt die Stadt mit.

„Die Kanalisation und Gebäudekeller stehen derzeit voll mit Schlamm und Dreck. Das Wasser kann demnach nicht aus den Gebäuden abfließen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Hilfskräfte spülen und reinigen die Kanäle, damit das Abwasser abfließen kann und die Kanäle wieder funktionstüchtig sind. Erich Sold, Marcus Preuss, Thomas Röhling, Frank Freundorfer, Kai Bolte, Tobias Müller und Peter Kamrad gehörten zu den Ersten, die sich auf den Weg ins Ahrtal machten: „Es freut mich, dass sich sofort Mitarbeiter für diese Aktion freiwillig gemeldet haben und mitanpacken. So können wir den Menschen im Ahrtal in ihrer Notsituation mit Spezialfahrzeugen sowie unserem Wissen und unserer Erfahrung helfen“, sagt Alexander Mauritz, Betriebsleiter der Stadtentwässerung Mannheim.

19 Freiwillige

Die Stadtentwässerung Mannheim hilft im Katastrophengebiet Ahrtal. © Stadt

Die Abwasserentsorger vor Ort hatten über den Verband kommunaler Unternehmen um Hilfe gebeten und die Unterstützung durch Spülfahrzeuge und Mitarbeiter angefragt. Jeweils sieben Mannheimer Mitarbeiter bleiben dabei für eine Woche im Ahrtal. Insgesamt hatten sich 19 Personen aus der Quadratestadt freiwillig für die Hilfsaktion gemeldet.

Die Unterbringungs- und Verpflegungsmöglichkeiten sind vor Ort geregelt. Dazu wurde ein Zimmer in einer Grundschule für die Mannheimer zur Verfügung gestellt. Bereits Anfang August waren etwa 40 Fahrzeuge von kommunalen Unternehmen im Einsatz, um die Kanalisation im Ahrtal von Schlamm und Schmutz zu befreien. Aktuell sind es etwa 100 Mitarbeitende von über 30 kommunalen Unternehmen aus ganz Deutschland, die sich an der Hilfsaktion beteiligen. red/baum

