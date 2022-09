Mannheim. Die NTM-Operngala ist in die Festhalle Baumhain aufgrund des Wetters verlegt worden. Das „OpernAir“, die Freiluft Operngala wird am Samstag um 18 Uhr nicht wie geplant auf der Seebühne stattfinden können. Datum, Uhrzeit und Programm bleiben gleich. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Platzkarten für die Baumhainhalle wurden im Vorfeld der Veranstaltungen per E-Mail zugeschickt. Wenige Restkarten sind noch verfügbar.

