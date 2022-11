Mannheimer Neckarstadt-Ost hat wieder Strom

Mannheim. Erleichterung in der Mannheimer Neckarstadt-Ost. Seit 15:12 Uhr sind auch dort alle Privatkunden wieder vollständig mit Strom versorgt. Das teilte die MVV in einer Pressemeldung mit. Unversorgt seien noch vier sogenannte Mittelspannungskunden, hieß es weiter. Die Mitarbeitenden des Netzservice arbeiten auch hier an einer Lösung, ließ das Unetrnehmen wissen.

Nach dem Stromausfall in den zwei Stadtteilen Neckarstadt-Ost und Wallstadt am Freitagvormittag gab es am frühen Nachmittag zunächst eine gute und eine schlechte Nachricht: Wie ein Sprecher des Versorgers MVV Energie mitteilte, sind seit 12:36 Uhr wieder alle Haushalte in Wallstadt an das Netz angeschlossen. Ein Großteil der dortigen Einwohnerinnen und Einwohner habe breits eine Stunde zuvor wieder mit Strom versorgt werden können.

Die Menschen in der Neckarstadt-Ost haben dagegen weiterhin mit dem Stromausfall zu kämpfen. Dort hält die Störung noch an, erklärte der MVV-Sprecher am frühen Freitagnachmittag. Theoretisch könnten damit bis zu 17 000 Einwohner von dem Versorgungsausfall betroffen sein. Nach Angaben des Unternehmenssprechers sei jedoch nicht der komplette Stadtteil vom Netz getrennt. Wie viele Haushalte tatsächlich betroffen sind, konnte er nicht sagen.

Grund für den großflächigen Stromausfall ist der MVV zufolge ein Kabelfehler. Über die Ursache dafür herrschte jedoch auch am Nachmittag noch Unklarheit. Zu Beginn der Störung waren 21 sogenannte Ortsnetzstationen betroffen. Einsatzkräfte der MVV versuchen seit Freitagvormittag vor Ort das Problem zu lösen.

Aufgetreten war die Störung um 10.36 Uhr. Dem MVV-Sprecher zufolge war der Strom nicht nur in Privathaushalten ausgefallen, sondern auch in Gewerbebetrieben.