Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fasnacht Mannheimer Narren feiern mit Polonaise und Freibier auf dem Münzplatz

So ausgelassen wie in den rheinischen Karneval-Hochburgen geht es in Mannheim zum Kampagnenauftakt zwar nicht so. Aber die hiesigen Fasnachter zeigen, dass auch sie mit großem Spaß dabei sind- obwohl etwas die Freude sehr trübt