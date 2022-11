Mannheimer MVV warnt Kundinnen und Kunden vor falschen Anrufern

Mannheim. Die MVV mahnt zur Vorsicht vor einer neuen Masche der telefonischen Trickbetrüger. Wie das Energieunternehmen am Dienstag mitteilt, geben die Anrufer vor, im Auftrag der MVV oder einer neutralen Stelle wie der „Energiezentrale Berlin“ zu handeln. Den wahren Auftraggeber nennen sie meistens nicht. Zunächst verwickeln sie ihre Opfer in ein Gespräch über steigende Energiepreise und fragen dann persönliche Daten – beispielsweise die Zählernummer – ab. Danach bieten die Betrüger Strom- und Gastarife an und versuchen so, die Angerufenen zu einem Anbieterwechsel zu bewegen.

Das Mannheimer Unternehmen betont, dass sie ihre Kundinnen und Kunden bei Preisanpassungen oder neuen Tarifen ausschließlich schriftlich kontaktieren. Persönliche Daten sollten außerdem nie telefonisch an Unbekannte weitergegeben und das Telefonat im Zweifel sofort beendet werden.