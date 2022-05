Mannheimer Mietspiegel: Kanzlei hat Berufung eingelegt

Mannheim. Nachdem das Amtsgericht Mannheim die von Haus & Grund Mannheim unterstütze Mietspiegelklage abgewiesen hat, hat die zuständige Kanzlei nun Berufung eingelegt. Hintergrund ist die Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang die Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft Mannheim (GBG) in den Mietspiegel einbezogen werden dürfen.

Wie aus einer Pressemitteilung des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverbands Mannheim hervorgeht, bescheinigte ein zweiter Gutachter dem Mietspiegel, noch ausreichend nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt zu sein. Damit konnte das erstinstanzliche Gericht die Klage abweisen. Aber die entscheidende Rechtsfrage, ob und wenn ja in welchem Umfang die Wohnungen der GBG in den Mietspiegel einbezogen werden dürfen, sei damit nicht geklärt. Die GBG betont, dass die rund 20.000 vermieteten Wohnungen deutlich unter Mietspiegelniveau vermietet werden. Die Bemühung der GBG günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen führe zu erheblichen Verzerrungen in den Ergebnissen des Mietspiegels. Die Frage der Beteiligung der GBG sei daher immer noch von Bedeutung, da sie sich für den aktuellen Mietspiegel 2021/2022 und alle zukünftigen Mietspiegel stellt. Vor diesem Hintergrund hat die Kanzlei Piontek nun Berufung beim Landgericht eingelegt.