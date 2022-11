Mannheimer Marlon Werthmann vor Football-Karriere in der NFL

Berlin. Footballer Marlon Werthmann darf auf eine Karriere in der NFL hoffen. Der Mannheimer hat bei einem internationalen Auswahlverfahren in London überzeugt. Der 21-Jährige gehört deshalb im neuen Jahr zu den Kandidaten für die Aufnahme in eine Mannschaft aus der US-Profiliga NFL.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der American Footballer von German-Bowl-Sieger Unicorns Schwäbisch Hall wurde für das sogenannte International Player Pathway Programm (IPP) ausgewählt. Insgesamt 38 Spieler aus 13 Ländern hatten an dem Probetraining in London teilgenommen. Dies gab die NFL am Dienstag bekannt.

Derzeit stehen drei frühere IPP-Spieler als aktive Profis in einem NFL-Kader, darunter der Stuttgarter Jakob Johnson (Las Vegas Raiders). Die neuen Kandidaten beginnen im Januar 2023 mit einem zehnwöchigen Training in den USA und haben dann im März die Gelegenheit, sich den Scouts der NFL-Teams zu präsentieren.