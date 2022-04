Mannheimer Maimarkt öffnet seine Tore

Mannheim. Schon vor Öffnung der Tore bildete sich eine dichte Menschentraube vor dem Haupteingang und den anderen Toren sowie ein Stau auf der Xaver-Fuhr-Straße: jetzt hat der Mannheimer Maimarkt geöffnet. „Es ist schon beim hereinkommen spürbar, dass dieser Maimarkt tatsächlich etwas Besonders ist für Mannheim- die Erleichterung ist mit Händen zu greifen“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz zur offiziellen Eröffnung in der Festhalle. Zwar sei es ein „heißer Ritt“ gewesen, einen Maimarkt mit so kurzer Vorbereitungszeit zu organisieren, „aber Kompliment dass Sie es geschafft haben“, dankte er der Ausstellungsgesellschaft unter dem Beifall der Gäste und rief „Glück auf dem Maimarkt 2022!“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen und des Europäischen Bauernverbands, gratulierte zu der „mutigen, richtigen und guten Entscheidung“, den Maimarkt stattfinden zu lassen. Er hoffe, dass dies der „Auftakt zu einer für die Kommunikation und das Miteinander besseren Zeit“ werde: „Es braucht Messen wie den Maimarkt für das menschliche Miteinander, für die Kontakte mit den Kunden“, sagte Ruckwied.

Zwei Jahre mussten die Besucher wegen Corona auf den Mannheimer Maimarkt verzichten, nun hat dieser mit weniger Ausstellern und einem etwas veränderten Konzept ab 9 Uhr seine Tore geöffnet. Bis zum 10. Mai zeigen auf dem Mühlfeld mehr als 800 Aussteller Produkte und Informationen rund um Gesundheit und Ernährung, Haushalt, Freizeit, Bauen, Wohnen oder Urlaub. Zur offiziellen Eröffnung um 10 Uhr im Festzelt sprachen der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU), Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Joachim Ruckwied.

Insgesamt stehen 31 Zelthallen, die Stände sind in diesem Jahr mit mehr Abstand und breiteren Gängen aufgebaut. Aber Maimarkt ist Maimarkt, und es gibt eben viel mehr Angebote - und übrigens auch Getränkestände - im Freigelände.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hier ein paar besondere Programmtipps von mir für heute: Am Stand der Polizei ist um 13 Uhr ein Experte, der Phantombilder erstellt - blitzschnell und genau. Wie im "Tatort", nur echt. Um 14 Uhr kommt Kabarettist Christoph Sonntag ins Gläserne Studio - ein Schwabe, über den auch viele Kurpfälzer lachen können. Und viele hochrangige Mediziner halten Vorträge - kostenlos, kurz, leicht verständlich. Um 12.30 Uhr etwa zu „Neue Therapiemöglichkeiten der gutartigen Prostatahyperplasie (BPH)“ mit Martin Hatzinger, Chefarzt der Urologie am Diako Mannheim, um 13.30 Uhr zu „Darmkrebs – erkennen, vorbeugen, behandeln!“ mit Jochen Rudi, Chefarzt Innere Medizin am Theresienkrankenhaus, alles in Halle 05. Jeden Tag gibt es dieses Angebot, über 60 Vorträge an den elf Maimarkt-Tagen.

Wer es in der Stadt am Paradeplatz oder im Luisenpark nicht geschafft hat - auch auf dem Maimarkt kann man übrigens Dauerkarten für die Bundesgartenschau kaufen.

Übrigens: Der Mannheimer Maimarkt geht auf das Jahr 1613 zurück, als Pfalzgraf Johann II. der Stadt die Marktprivilegien erteilte. Er hat sich aus einem Vieh- und Krämermarkt durch mehrere Standortwechsel zur größten Regionalausstellung Deutschlands mit zuletzt meist deutlich über 300 000 Besuchern entwickelt. Wer mehr über früher wissen will, erfährt das heute auf der Seite "Zeitreise". Aber wie der Mamarkt heute ist, das muss man einfach erleben.