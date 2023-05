Mannheim. Der Mannheimer Maimarkt zählt nach sechs von elf Messetagen bereits 138 000 Besucher. Im Vorjahr lag die Zahl nach sechs Tagen bei 97 000 Besuchen. Am Donnerstag sind 18 000 zahlende Gäste an den Eingängen gezählt worden - 14 000 am vergleichbaren Tag des Vorjahres.

Die Verbrauchermesse, bei der rund 1100 Aussteller über ihre Produkte informieren, dauert noch bis einschließlich Dienstag, 9. Mai.