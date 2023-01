Mannheimer Liste kritisiert Riehle

Einige Aussagen von Thorsten Riehle, designierter Oberbürgermeister-Kandidat der Mannheimer SPD, sind bei der Mannheimer Liste (ML) auf „Verwunderung“ gestoßen. So zum Thema Abfall: Riehle hatte im „MM“-Interview (Mittwochausgabe) als Beispiel für Bereiche, bei denen trotz der vielen großen Projekte in den vergangenen Jahren „auch einiges liegengeblieben“ sei, unter anderem die Sauberkeit in der Stadt genannt. Die ML erinnert nun daran, dass bei den Haushaltsberatungen im Dezember die von ihnen beantragte Einstellung von städtischen Müll-Detektiven scheiterte. Auch die von Riehle geführte SPD-Fraktion stimmte dagegen. „Jetzt plötzlich wird dieses Thema als eines der drängendsten genannt, das ist so nicht nachvollziehbar“, kritisiert ML-Fraktionsvize Holger Schmid.

Fraktionschef Achim Weizel nimmt die Selbstbeschreibung des Sozialdemokraten aufs Korn, anders als sein Parteifreund und Amtsinhaber Peter Kurz sei er „weniger New York, mehr Mannheim“. Weizel erinnert daran, dass Riehle fast alle Projekte der Verwaltung mitgetragen habe und auf deren Wunsch hin etwa auch abgelehnt, bereits jetzt im Etat Mittel für das Kultur- und Sportzentrum Wallstadt bereitzustellen. „Hier wäre frei nach Thorsten Riehle mehr Wallstadt statt New York wichtig gewesen“, kommentiert Weizel.

Die ML kündigt an, sie wolle die Aussagen des SPD-Kandidaten wie die anderer Bewerber genau im Auge behalten. Ob die Freien Wähler am 18. Juni selbst wieder jemanden ins Rennen schicken, werde noch im Januar entschieden. sma